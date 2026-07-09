Un cittadino cingalese residente nel capoluogo è stato denunciato a Viterbo per aver tentato di superare in modo fraudolento l’esame teorico per la patente di guida. La polizia ha scoperto l’uso di trucchi durante l’esame, che ha portato alla denuncia. L’uomo aveva cercato di ottenere il documento attraverso metodi non leciti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali conseguenze legali aggiuntive.

È stato denunciato un cittadino cingalese residente nel capoluogo per aver tentato di superare in modo fraudolento l’esame teorico per la patente di guida. L’uomo è stato scoperto grazie ai controlli di sicurezza presso la Motorizzazione Civile, dove sono stati rinvenuti dispositivi elettronici nascosti che avrebbero permesso la trasmissione delle risposte corrette dall’esterno. La scoperta durante i controlli preliminari Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la Motorizzazione Civile di Viterbo. Un cittadino cingalese, residente nel capoluogo, si è presentato per sostenere l’esame teorico necessario al conseguimento della patente di guida. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Denunciato all'esame della patente a Viterbo, scoperti trucchi per superare il test: interviene la polizia

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