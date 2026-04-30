Scuola fondi dalla Regione Puglia | Brindisi e Mesagne tra i protagonisti dei progetti finanziati
La Regione Puglia ha assegnato finanziamenti a diverse scuole e un Comune della provincia di Brindisi per sostenere progetti legati all’educazione, alla cultura e alla formazione. Tra i beneficiari figurano alcuni istituti scolastici e l’amministrazione comunale locale, che utilizzeranno i fondi per avviare iniziative specifiche nel settore. La ripartizione dei fondi riguarda diverse aree di intervento e si concentra su realtà della provincia.
BRINDISI – Ci sono anche istituti scolastici e un Comune della provincia di Brindisi tra i beneficiari dei finanziamenti regionali destinati a progetti educativi, culturali e formativi. La Giunta della Regione Puglia ha infatti stanziato complessivamente 100mila euro per sostenere 12 iniziative.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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