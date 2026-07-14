Prosegue l’attività dello stabilimento ittiogenico

Notizia in breve

Le attività dello stabilimento ittiogenico a Chiusola continueranno almeno fino al 2030. L’impianto si trova nel Comune di Sesta Godano e si occupa della conservazione e gestione delle trote mediterranee autoctone nel fiume Vara e nella regione. La struttura è dedicata alla tutela delle popolazioni di questa specie, con interventi mirati alla loro preservazione. La sua operatività proseguirà senza interruzioni fino alla data stabilita.