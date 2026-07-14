Prosegue l’attività dello stabilimento ittiogenico
Le attività dello stabilimento ittiogenico a Chiusola continueranno almeno fino al 2030. L’impianto si trova nel Comune di Sesta Godano e si occupa della conservazione e gestione delle trote mediterranee autoctone nel fiume Vara e nella regione. La struttura è dedicata alla tutela delle popolazioni di questa specie, con interventi mirati alla loro preservazione. La sua operatività proseguirà senza interruzioni fino alla data stabilita.
Proseguiranno almeno fino al 2030 le attività dell’impianto ittiogenico situato a Chiusola, nel Comune di Sesta Godano, con l’obiettivo della conservazione e della gestione delle popolazioni di trota mediterranea autoctona nel fiume Vara e, più in generale, nel resto della regione. Il via libera nei giorni scorsi da Regione Liguria, che ha approvato la proposta progettuale formulata dal Comune di Sesta Godano (concessionario della struttura) in accordo con il Parco di Montemarcello Magra Vara, fissando in 182mila euro la quota massima di finanziamento pluriennale alla struttura, a fronte della fornitura, fino al 2030, di 7.600.000 uova... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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