Sospesa in Abruzzo l' attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali VIDEO

Nell’Abruzzo, i carabinieri del Nas di Pescara hanno sospeso l’attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali. L’operazione è avvenuta a seguito di un’ispezione condotta presso la struttura situata in provincia dell’Aquila. La decisione di interrompere le attività è stata presa dopo i controlli eseguiti sul sito. La notizia è stata resa nota con un video che mostra le fasi dell’intervento delle forze dell’ordine.

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