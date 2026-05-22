Sospesa in Abruzzo l' attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali VIDEO

Da ilpescara.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’Abruzzo, i carabinieri del Nas di Pescara hanno sospeso l’attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali. L’operazione è avvenuta a seguito di un’ispezione condotta presso la struttura situata in provincia dell’Aquila. La decisione di interrompere le attività è stata presa dopo i controlli eseguiti sul sito. La notizia è stata resa nota con un video che mostra le fasi dell’intervento delle forze dell’ordine.

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Sospesa l’attività di uno stabilimento per la produzione di alimenti per animali dopo un'ispezione eseguita dai carabinieri del Nas di Pescara in provincia dell’Aquila.I militari hanno ispezionato uno stabilimento attivo nella produzione di alimenti per animali, privo di qualsiasi requisito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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