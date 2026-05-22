Sospesa in Abruzzo l' attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali VIDEO
Nell’Abruzzo, i carabinieri del Nas di Pescara hanno sospeso l’attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali. L’operazione è avvenuta a seguito di un’ispezione condotta presso la struttura situata in provincia dell’Aquila. La decisione di interrompere le attività è stata presa dopo i controlli eseguiti sul sito. La notizia è stata resa nota con un video che mostra le fasi dell’intervento delle forze dell’ordine.
Sospesa l’attività di uno stabilimento per la produzione di alimenti per animali dopo un'ispezione eseguita dai carabinieri del Nas di Pescara in provincia dell’Aquila.I militari hanno ispezionato uno stabilimento attivo nella produzione di alimenti per animali, privo di qualsiasi requisito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Maltempo Abruzzo, esondazioni e allegamenti tra Pescara e Chieti
Sullo stesso argomento
Blatte e sporcizia nel supermercato a Latina: attività sospesa, distrutti quattro quintali di alimentiGravissime carenze igienico- sanitarie e strutturali sono state scoperte dai carabinieri del Nas in un noto supermercato di Latina, nel corso di...
Prodotti non conformi e non etichettati, 86 chili di alimenti sequestrati: sospesa l'attività di un minimarketOltre al sequestro e alla sospensione, sono arrivate anche pesanti sanzioni per il negozio al termine dei controlli delle forze dell'ordine I...
Sospesa in Abruzzo l'attività di uno stabilimento che produce alimenti per animali [VIDEO]L'ispezione dei carabinieri del Nas di Pescara avrebbe rivelato l'assenza di qualsiasi requisito richiesto dalla normativa vigente e precarie condizioni igienico-sanitarie ... ilpescara.it
Marino Baroncini ha immortalato una alba ad Abbateggio capace di trasformare il silenzio del mattino in una scena quasi sospesa tra sogno e realtà. Leggi l'articolo completo > https://www.viaggiando-italia.it/alba-ad-abbateggio-lo-scatto-di-marino-b-tra-col facebook
Associazioni ambientaliste, lettera congiunta a Marsilio su tutela lupoContinuano le iniziative delle Associazioni in difesa del lupo: richiesta alla Regione di sospendere il piano lupo in Abruzzo ... rete8.it
#GioacchinoBonsignore - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Cosa fareste, voi, in caso di servizio militare? reddit