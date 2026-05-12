Crisi Electrolux scioperano i 700 dipendenti dello stabilimento de Milanese

Da milanotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 maggio, 700 dipendenti dello stabilimento Electrolux di Solaro hanno deciso di incrociare le braccia e di avviare uno sciopero immediato. La protesta ha coinvolto tutto il personale dell’impianto, che ha scelto di manifestare il proprio disappunto in modo collettivo. La decisione è arrivata senza preavviso e ha portato alla sospensione temporanea delle attività produttive nello stabilimento.

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Braccia incrociate e sciopero immediato. È quello che hanno fatto i 700 lavoratori dell’Electrolux di Solaro nella giornata di martedì 12 maggio. Uno sciopero scattato dopo l’annuncio del piano di dismissioni e trasferimento delle produzioni dall’Italia all’estero comunicato dall’amministratore.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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