Crisi Electrolux scioperano i 700 dipendenti dello stabilimento de Milanese

Il 12 maggio, 700 dipendenti dello stabilimento Electrolux di Solaro hanno deciso di incrociare le braccia e di avviare uno sciopero immediato. La protesta ha coinvolto tutto il personale dell’impianto, che ha scelto di manifestare il proprio disappunto in modo collettivo. La decisione è arrivata senza preavviso e ha portato alla sospensione temporanea delle attività produttive nello stabilimento.

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