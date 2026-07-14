La partita di ritorno del primo turno preliminare di Champions League tra Univ. Craiova e Vitebsk si conclude con il pass già assicurato per il Craiova. La formazione rumena ha bisogno di un risultato negativo per essere qualificata, mentre la squadra avversaria deve vincere con almeno due gol di scarto. La gara si gioca in Romania e il risultato finale sarà determinante per l’accesso al turno successivo.

Univ. Craiova-Vitebsk è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico Deve solo timbrare il pass per il prossimo turno di questa Champions League il Craiova. Quello che dovevano fare, i rumeni, lo hanno fatto già nel match d’andata della scorsa settimana. Una partita senza storia. (Profilo Instagram Craiova) – Ilveggente.it E il risultato finale – quattro a uno in trasferta – dimostra questo. C’è una formazione che ha delle qualità per andare avanti, ce n’è un’altra, quella bielorussa, che invece non è mai nemmeno riuscita a entrare in partita per cercare di prendersi qualcosa. Insomma, il divario è stato netto, evidente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Univ. Craiova-Vitebsk: ormai è tutto fatto

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