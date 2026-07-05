Classifica F1 Mondiale piloti 2026 | tutto riaperto Antonelli ormai braccato da Russell e Hamilton

Nel Gran Premio di Gran Bretagna 2026, nona tappa del Mondiale di F1, Kimi Antonelli non ha ottenuto punti. La gara si è svolta sul circuito di Silverstone. Con questa assenza di punti, Antonelli si trova ormai sotto pressione da parte di Russell e Hamilton, che si avvicinano nella classifica mondiale piloti. La competizione rimane aperta, con la posizione di testa ancora da definire.

Kimi Antonelli non è riuscito a conquistare punti nel GP di Gran Bretagna 2026, nona tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Silverstone. Il pilota bolognese stava giganteggiando al volante della Mercedes e stava recuperando in maniera indiavolata nei confronti di Charles Leclerc, era il candidato in pectore per la vittoria, ma è poi stato tradito da un problema di affidabilità: è rientrato ai box, poi ha ripreso la via della pista, ma ha chiuso al di fuori della top-10. L’alfiere della Mercedes rimane al comando della classifica generale, ma ora il suo vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori si è decisamente assottigliato: il compagno di squadra George Russell, oggi secondo nonostante una foratura che lo ha costretto a prendere la via della pit-lane, si è portato ad appena venticinque lunghezze dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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