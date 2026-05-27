Elezioni Vigevano il Fattore Vannacci supera la Lega lì dove il cambiamento demografico è ormai un dato di fatto
Il successo di questa proposta politica — che punta tutto su una visione identitaria e assertiva della nazione — non nasce nel vuoto. Si inserisce in un terreno fertile, quello di una città in piena trasformazione, dove la percezione del cittadino è costantemente messa alla prova dal rapido mutament. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
IL PARTITO DI VANNACCI E LA RIVOLTA DEL CARROCCIO VENETO: «VA ESPULSO» | 28/01/2026
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