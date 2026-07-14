Pronostico Bissen-Klaksvik | colpo esterno con gol

Da ilveggente.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Klaksvik, campione del massimo campionato delle Isole Faroe, affronterà in trasferta il Bissen nel ritorno del primo turno preliminare di Champions League. La squadra ha già disputato tre stagioni fa in Conference League. Il pronostico indica una vittoria in trasferta con gol segnato. La partita si svolge con entrambe le formazioni in cerca di qualificazione.

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Bissen-Klaksvik è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico  I 22 volti vincitori del massimo campionato della Isole Faroe, il Klaksvik, ha giocato in Europa in Conference League tre stagioni fa. Conquistando anche quattro punti. Insomma, hanno una squadra che a certi livelli ci sa stare, a differenza del Bissen che per la prima volta si è affacciata. (Profilo Instagram Bissen) – Ilveggente.it E anche il risultato dell’andata – due a uno per la truppa che gioca in trasferta – è la conferma di tutto questo. Tra le altre cose, il Bissen, solamente nel finale è riuscito a risalire la china. Altrimenti il doppio vantaggio sarebbe stato già una mazzata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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