Bissen-Klaksvik è la gara di ritorno del primo turno preliminare di Champions League: formazioni e pronostico I 22 volti vincitori del massimo campionato della Isole Faroe, il Klaksvik, ha giocato in Europa in Conference League tre stagioni fa. Conquistando anche quattro punti. Insomma, hanno una squadra che a certi livelli ci sa stare, a differenza del Bissen che per la prima volta si è affacciata. (Profilo Instagram Bissen) – Ilveggente.it E anche il risultato dell’andata – due a uno per la truppa che gioca in trasferta – è la conferma di tutto questo. Tra le altre cose, il Bissen, solamente nel finale è riuscito a risalire la china. Altrimenti il doppio vantaggio sarebbe stato già una mazzata. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Bissen-Klaksvik: colpo esterno con gol

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