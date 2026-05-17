Domenica si gioca la partita tra Atletico Madrid e Girona, valida per la trentasettesima giornata della Liga. La sfida si svolge in uno stadio di Madrid e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le due squadre scenderanno in campo con le rispettive formazioni ufficiali, tra cui spicca la presenza di Griezmann nell'undici dell’Atletico. Il pronostico prevede che uno dei due attaccanti possa segnare almeno un gol durante l'incontro.

Atletico Madrid-Girona è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Tutti per Griezmann. Toccherà la presenza numero 500 con la maglia dell’Atletico Madrid l’attaccante che alla fine della stagione lascerà la squadra per andare in MSL. Ed è normale pensare che i Colchoneros giocheranno per far segnare il francese. Contro un Girona in piena lotta per la salvezza, non c’è la sensazione in questa partita che la squadra di casa possa regalare qualcosa nonostante non abbia più da chiedere alla propria stagione. No, non ci aspettiamo una passeggiata di salute per il Girona che, per vincere, dovrà praticamente fare la partita perfetta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Atletico Madrid-Girona: saluta con un gol

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