Cinema all’aperto? Si farà Con un ’colpo di scena’ e nessun gestore esterno

Il cinema all’aperto si svolgerà, ma il Comune ha deciso di chiedere i danni all’unico operatore che aveva manifestato interesse per l’affidamento e poi non ha presentato l’offerta finale. La decisione arriva dopo che l’ente ha confermato che nessun altro gestore si è fatto avanti per l’organizzazione dell’evento. La manifestazione si svolgerà comunque, senza coinvolgimento di soggetti esterni.

Il cinema all’aperto si farà, ma il Comune chiede i danni all’unico operatore che si era fatto avanti per l’affidamento e che poi non ha presentato l’offerta finale. È il colpo di scena di una rassegna nata per il Curvone e finita con un calendario più ridotto (dal 4 agosto al 6 settembre) a Rocca Costanza, sfruttando anche gli allestimenti già previsti per il Palio di Pesaro. Cambio totale di programma: niente gestore esterno, dentro la Fondazione Pesaro Nuovo Cinema. "Abbiamo deciso di trasformare una situazione complessa in un’opportunità", spiega il sindaco Andrea Biancani. Le premesse erano altre. A maggio il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini avevano presentato con entusiasmo il ritorno del cinema sotto le stelle al Curvone in piazza Agide Fava, che sarebbe dovuto partire indicativamente dal 20 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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