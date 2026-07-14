Pronostici Inghilterra-Argentina | quasi ammoniti plus
Nella partita tra Inghilterra e Argentina si prevede un confronto molto acceso, con alcuni giocatori che rischiano di essere ammoniti. La tensione in campo è alta, e le decisioni arbitrali potrebbero essere influenzate dal comportamento dei calciatori. La gara si presenta come un classico, con elementi di forte aggressività tra le due squadre. I cartellini gialli sono attesi, soprattutto per chi si mette in evidenza per interventi duri o fallosi.
Pronostici Inghilterra-Argentina: una partita storica che si preannuncia molto calda. Ecco gli uomini cattivi del match Una classica anche in questo caso che si preannuncia ricca di tensione. Una partita che potrebbe regalare molti cartellini. Non solo per quello che il valore in sé del match (uno dei più importanti della storia che alcuni giocatori non proveranno mai nella loro carriera) ma anche per quello che è appunto lo storico tra queste due squadre. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ricordiamo tutti la Mano di Dio, oppure quel gol, il più bello della storia, piazzato in Messico da Maradona proprio contro gli inglesi. Ecco, arriva forse il momento della rivincita. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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