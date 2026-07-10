Pronostici Argentina-Svizzera | quasi ammoniti plus

Durante il quarto di finale tra Argentina e Svizzera, alcuni giocatori sono stati vicini al cartellino giallo. In particolare, ci sono state situazioni di fallo che hanno rischiato di portare a sanzioni, ma non sono state assegnate. La partita si presenta molto combattuta, con entrambe le squadre coinvolte in falli che hanno attirato l’attenzione dell’arbitro. Non sono stati ancora mostrati cartellini, ma le tensioni sul campo sono evidenti.

Pronostici Argentina-Svizzera: non solo marcatore e tiri in porta, ma anche i quasi ammoniti plus di questo quarto di finale Come spiegato negli altri articoli che riguardano questa partita, ci aspettiamo un match assai complicato per l’Argentina. Non tanto per quelli che sono i valori in campo, ma soprattutto per quello che è stato il cammino dell’Albiceleste fino al momento. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Se negli altri pezzi, comunque, ci abbiamo descritto come vediamo il match per quanto riguarda marcatori e tiri in porta e il pronostico in generale, in questo vi parliamo di quegli uomini che secondo noi possono diventare decisivi entrando nel tabellino tra i cattivi oppure commettendo un paio di falli nel corso del match. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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