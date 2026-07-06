Pronostici Argentina-Egitto | quasi ammoniti plus

Durante la partita contro Capo Verde, l’Argentina ha rischiato di ricevere più cartellini gialli, con alcuni giocatori vicini all’ammonizione. Dopo questa sfida, la squadra si prepara a incontrare l’Egitto, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ridurre i falli rischiosi. La selezione si sta concentrando sulle scelte dei giocatori per evitare sanzioni e mantenere la concentrazione sul prossimo impegno.

Pronostici Argentina-Egitto: Messi e soci dopo Capo Verde devono alzare il livello. Le scelte sugli uomini cattivi L’Argentina se l’è vista brutta contro Capo Verde, una squadra che ha portato i campioni del Mondo in carica addirittura ai supplementari. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Contro l’Egitto si prospetta un’altra sfida assai complicata: parliamo comunque di una squadra che ha dei giocatori sicuramente più importanti di Capo Verde, in primis, ma poi c’è da dire che l’Albiceleste fino ad oggi ha sempre avuto delle difficoltà a vincere le proprie partite. Quindi occhio che potrebbe succedere davvero di tutto. Poi, in questo articolo onestamente, di come andrà a finire la partita ci interessa davvero poco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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