Il sito di Pickaxe Mountain si trova a circa 600 metri di profondità, protetto da uno spesso strato di granito. È stato descritto come un impianto di assemblaggio centrifughe, secondo le fonti iraniane. La posizione sotterranea rende difficile l’uso di missili 'bunker buster', che sono stati impiegati in passato su altre installazioni. Nessuna informazione ufficiale rivela dettagli specifici sulla struttura o sul suo funzionamento.

Roma, 14 luglio 2026 – Forse nemmeno i super missili 'bunker buster' (usati poco più di un anno fa sulla base di Fordow ) potrebbero riuscire a penetrare e distruggere il sito di Pickaxe Mountain, dov’è custodito quello che per l’Iran è solo un impianto di assemblaggio centrifughe. Ma dove, secondo l'Aiea, potrebbe trovarsi una quantità di uranio arricchito al 60 per cento tale da permettere la costruzione di più ordigni, tanto che non è mai stato concesso l'accesso agli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Nazioni Unite. Proprio Pickaxe Mountain potrebbe diventare il prossimo obiettivo dei raid Usa, come ha dichiarato Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Profondo 600 metri, protetto dal granito”. Pickaxe Mountain, cosa nasconde il sito che Trump minaccia di attaccare

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