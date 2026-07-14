Profanazione della tomba di Pamela Genini mamma Una contro Francesco Dolci | Lui sa dov' è e non lo dice
Una Smirnova ha accusato Francesco Dolci di sapere dove si trova la tomba di Pamela Genini e di non averlo comunicato. Dolci è indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della tomba. Secondo l’accusa, qualsiasi spiegazione fornita da Dolci sarebbe un tentativo di depistaggio. La Procura di Bergamo sta indagando sulla vicenda. Non ci sono altre dichiarazioni o sviluppi ufficiali al momento.
“Qualsiasi cosa racconti lo fa per depistare, lui sa dov’è”, così Una Smirnova lancia nuove accuse a Francesco Dolci, indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. La madre della 29enne, attraverso i microfoni de La Vita in Diretta, non indietreggia nei confronti dell’indagato nonché sedicente ex fidanzato della figlia. Le nuove accuse della mamma Una Smirnova La replica di Francesco Dolci Un complotto dietro il furto della testa di Pamela Genini? Le nuove accuse della mamma Una Smirnova Come anticipato, martedì 14 luglio Una Smirnova, madre di Pamela Genini, ha lanciato nuove accuse contro Francesco Dolci nel corso di un collegamento con La Vita in Diretta. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Profanata la tomba di Pamela Genini: spunta un video del sospettato - Vita in diretta 22/04/2026
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