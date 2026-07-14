Profanazione della tomba di Pamela Genini mamma Una contro Francesco Dolci | Lui sa dov' è e non lo dice

Notizia in breve

Una Smirnova ha accusato Francesco Dolci di sapere dove si trova la tomba di Pamela Genini e di non averlo comunicato. Dolci è indagato per vilipendio di cadavere nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della tomba. Secondo l’accusa, qualsiasi spiegazione fornita da Dolci sarebbe un tentativo di depistaggio. La Procura di Bergamo sta indagando sulla vicenda. Non ci sono altre dichiarazioni o sviluppi ufficiali al momento.