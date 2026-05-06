Profanazione della tomba di Pamela Genini Francesco Dolci dai carabinieri con l' avvocato

Questa mattina, presso il Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, si è presentato Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini. Poco dopo, l’uomo è stato raggiunto dall’avvocato di fiducia, Eleonora Prandi. L’incontro si è svolto in un contesto investigativo legato alla profanazione della tomba della ragazza. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle dichiarazioni o le indagini.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, si è presentato questa mattina al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo dove poco dopo è stato raggiunto dalla sua avvocata, Eleonora Prandi. I militari stanno, infatti, indagando sulla profanazione della tomba della 29enne uccisa.🔗 Leggi su Milanotoday.it Pamela Genini, trovato un capello biondo a casa di Francesco Dolci - Vita in diretta 23/04/2026 Notizie correlate Profanazione della tomba di Pamela Genini: l’ex fidanzato Francesco Dolci dai carabinieriBergamo, 6 maggio 2026 – Siamo vicini a una svolta nel caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini, la modella e imprenditrice uccisa... Profanazione tomba Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci portato in caserma da carabinieriFrancesco Dolci si trova ora nella Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba. Profanazione della tomba di Pamela Genini, Francesco Dolci dai carabinieri con l'avvocatoL'ex fidanzato della giovane uccisa da Gianluca Soncin a Milano si trova al Comando provinciale di Bergamo ... milanotoday.it Profanazione della tomba di Pamela Genini, Francesco Dolci prelevato e portato dai carabinieri in casermaUn episodio inquietante a Bergamo: Francesco Dolci, ex di Pamela Genini, è in caserma per indagini su vilipendio di cadavere e furto. Scopri i dettagli. bigodino.it La profanazione della salma di Pamela Genini, Francesco Dolci al comando dei carabinieri. Arrivato anche il suo avvocato x.com Dubbi sulla data della profanazione Le foto scattate al loculo dall’ex di Pamela Genini e le ricerche online sul peso delle bare potrebbero far luce sulla profanazione della salma della 29enne uccisa a Milano lo scorso ottobre. Fondamentale capire... - facebook.com facebook