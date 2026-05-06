Bergamo, 6 maggio 2026 – Si sono svolti questa mattina i controlli dei carabinieri presso l’abitazione dell’ex fidanzato di Pamela Genini, coinvolto nel caso della profanazione della tomba della giovane. La polizia ha eseguito perquisizioni e ascoltato diverse persone nelle indagini in corso. L’indagato è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti, mentre proseguono le verifiche sulle eventuali responsabilità.

Bergamo, 6 maggio 2026 – Siamo vicini a una svolta nel caso della profanazione del cadavere di Pamela Genini, la modella e imprenditrice uccisa dall’ex compagno Gianluca Soncin? Oppure la “visita” in caserma di Francesco Dolci, l’ex fidanzato della donna, una storia precedente al rapporto con Soncin, è da considerarsi solo un “passaggio” di routine, sebbene l’uomo sia accompagnato dal suo avvocato? Risposte che potrebbero giungere u na volta che Dolci sarà uscito dai locali del comando provinciale, dove sarebbe stato convocato questa mattina – mercoledì 6 maggio – dai militari che stanno indagando sulla profanazione della tomba della vittima del femminicidio avvenuto nell’ottobre dell’anno scorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Profanazione della tomba di Pamela Genini: l’ex fidanzato Francesco Dolci dai carabinieri

Profanata la tomba di Pamela Genini, interrogato l'ex fidanzato - Ore 14 del 14/04/2026

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