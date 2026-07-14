L’investigatore privato incaricato di seguire il caso della profanazione della tomba di Pamela Genini ha lasciato l’incarico dopo meno di una settimana. La decisione è stata comunicata a seguito dell’impossibilità di proseguire con le condizioni attuali. La decisione di Francesco Dolci di azzerare il team di esperti era stata annunciata il 10 luglio e ora si registra la conclusione dell’incarico dell’investigatore.

Bergamo, 14 luglio 2026 – Il suo in carico è durato meno di una settimana. Solo pochi giorni fa, il 10 luglio, la notizia che Francesco Dolci, l’imprenditore 41enne di Sant’Omobono Terme indagato per la profanazione della salma di Pamela Genini, aveva deciso di azzerare il pool di esperti che lo ha assistito finora. Via l’avvocatessa Eleonora Prandi, il passo indietro della collega Isabella Colombo, Dolci ha chiamato l’avvocato Pierpaolo Cassarà, il genetista Marzio Capra e l’investigatore privato Ezio Denti. E proprio quest’ultimo, notizia fresca, ha revocato “con effetto immediato dell’incarico professionale conferito nell’ambito delle attività di investigazione privata, indagini difensive e consulenze tecniche relative al procedimento penale a carico del signor Stefano Dolci”, si legge in una nota dello stesso Ezio Denti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Profanazione della tomba di Pamela Genini: l’investigatore privato di Francesco Dolci lascia l’incarico: “Non ci sono le condizioni per proseguire”

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Il giallo di Pamela Genini: chi ha profanato la tomba dopo lomicidio | ARCHIVIO TRUE CRIME LIVE

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