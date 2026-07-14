In Germania, le autorità hanno raccolto prove che collegano il governo ucraino al sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato il governo ucraino a ordinare la distruzione dell’infrastruttura energetica. Il processo si concentra sulla responsabilità di Kiev nell’attacco, considerato un atto di sabotaggio. Le indagini sono state condotte dalla magistratura tedesca, che ha raccolto evidenze che supportano questa ipotesi.

In Germania la magistratura ha raccolto le prove della complicità di Kiev nel sabotaggio del Nord Stream. Sarebbe stato lo stesso governo ucraino a ordinare la distruzione dell’infrastruttura energetica. Sabotatori alla sbarra. Gli inquirenti tedeschi hanno comunicato la conclusione alla quale sono giunti dopo mesi di indagini: a ordinare e coordinare l’attentato al gasdotto sono state le autorità di Kiev. A compierlo materialmente sarebbe stata la squadra guidata da Serhii Kuznietsov, 50 anni, che nel 2022 era ufficiale dell’esercito ucraino, così come i suoi sei complici che costituivano personale militare. Un altro sospettato è stato fermato a Varsavia, ma il tribunale polacco ha negato l’estradizione. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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