Tra le persone coinvolte nei sabotaggi dei gasdotti Nord Stream si trova una donna conosciuta con lo pseudonimo “Freya”. Secondo quanto riportato da un giornalista del The Wall Street Journal, questa figura sarebbe un’ex modella porno di origini ucraine. La sua identità reale non è stata ufficialmente confermata e le circostanze del suo coinvolgimento restano oggetto di indagine. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo dell’informazione, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

Tra i sabotatori dei gasdotti Nord Stream c’era una donna. Identificata con lo pseudonimo “Freya”, si tratterebbe – sostiene il giornalista del The Wall Street Journal, Bojan Pancevski – di un’ ex modella porno ucraina. Nel suo libro, Pancevski sostiene di aver incontrato presunti autori e mandanti dell’operazione. Secondo il racconto, riporta il tabloid tedesco Bild, la donna avrebbe avuto un passato nel mondo delle riviste per adulti: da giovane frequentava la vita notturna di Kiev e lavorava occasionalmente come modella, posando anche per servizi fotografici provocanti. In uno scatto, finito sulla copertina di una rivista, appariva con un cappotto da capitano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tra i sabotatori del Nord Stream c’era un’ex modella ucraina: chi è “Freya”

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