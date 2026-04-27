Un'ex modella ucraina, conosciuta con lo pseudonimo di ‘Freya’, è stata coinvolta in una delle ricostruzioni mediatiche relative all’attentato ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. La sua figura è stata menzionata in relazione a presunte attività di sabotaggio, ma finora non sono state fornite prove ufficiali che colleghino direttamente la donna all’episodio. La vicenda continua ad essere oggetto di indagini e analisi pubbliche.

Una ex modella ‘hot’ ucraina, identificata con lo pseudonimo ‘ Freya ‘, è al centro di una delle ricostruzioni mediatiche sull’ attentato ai gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. A rilanciare la sua figura è il giornalista del The Wall Street Journal Bojan Pancevski, che nel suo libro sostiene di aver incontrato presunti autori e mandanti dell’operazione. Secondo il racconto, riporta Bild, la donna avrebbe avuto un passato nel mondo delle riviste per adulti: da giovane frequentava la vita notturna di Kiev e lavorava occasionalmente come modella, posando anche per servizi fotografici provocanti. In uno scatto, finito sulla copertina di una rivista, appariva con un cappotto da capitano.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Freya, l’ex modella ‘hot’ ucraina tra i presunti sabotatori del Nord Stream

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