Carrie le prime foto della serie horror ci riportano nell' incubo inquietante di Stephen King

Le prime foto della serie horror tratta dal romanzo di Stephen King mostrano scene inquietanti e dark. La produzione, composta da otto episodi, sarà disponibile su Prime Video nell'autunno 2026. Le immagini anticipano un’atmosfera spaventosa e tesa, in linea con il tono del libro originale. La serie è attesa da molti fan e si concentra sulla ricostruzione visiva del racconto. La data di uscita è fissata per tra circa due anni.

Le prime immagini anticipano il nuovo adattamento televisivo del romanzo di Stephen King. La serie, composta da otto episodi, arriverà su Prime Video nell'autunno 2026. Prime Video ha svelato le prime immagini di Carrie, la nuova serie horror firmata da Mike Flanagan che rilegge il romanzo d'esordio di Stephen King. Per la prima volta la tormentata vicenda dell'adolescente dotata di poteri telecinetici approda in formato seriale, offrendo molto più spazio all'approfondimento dei personaggi, dei loro traumi e delle dinamiche che hanno reso il libro un classico dell'horror. La serie debutterà nell'autunno 2026 su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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