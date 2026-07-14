Il prezzo medio della benzina in Italia è di 1,883 euro al litro, mentre quello del diesel è di 1,989 euro. La provincia con i prezzi più elevati è Bolzano. La rilevazione è aggiornata quotidianamente e riguarda tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.883 per la benzina, 1.988 per il diesel, 0.779 per il gpl, 1.572 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 14 luglio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.876 Gasolio SELF 1.979 GPL SERVITO 0.772 Metano SERVITO 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Quifinanza.it - Prezzo dei carburanti, benzina a 1.883, diesel a 1.989. La provincia più cara è Bolzano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le accise sul carburante quanto influiscono sul prezzo finale alla pompa

Notizie e thread social correlati

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.741, diesel a 2.066. La provincia più cara è BolzanoOggi si registrano prezzi medi di 1,741 euro al litro per la benzina e di 2,066 euro al litro per il diesel.

Leggi anche: Prezzo dei carburanti, benzina a 1.743, diesel a 2.064. La provincia più cara è Bolzano

Temi più discussi: Carburanti, stop taglio accise: risalgono prezzi di benzina e gasolio; Diesel e benzina tornano verso i 2 euro: con la fine degli sconti sulle accise risalgono i prezzi; Prezzi carburanti: benzina e diesel cari ma stabili. Nuovi bonus in arrivo?; Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire i prezzi di benzina e gasolio.

Situazione estremamente preoccupante nel mercato dei carburanti. Non guardate solo al prezzo del petrolio (condizionato da aspettative diciamo molto ottimistiche). Guardate a quello di benzina, diesel e jet fuel. Occhio. x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.883, diesel a 1.989. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.883 per la benzina, 1.989 per il diesel, 0.780 per il ... quifinanza.it

Prezzi dei carburanti stabili, benzina a 1,879 euro al litroPrezzi dei carburanti stabili in avvio di settimana con solo un lievissimo ritocco al rialzo per il gasolio in modalità self. (ANSA) ... ansa.it