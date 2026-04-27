Prezzo dei carburanti benzina a 1.743 diesel a 2.064 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi dei carburanti nelle diverse regioni italiane. Attualmente, il prezzo della benzina si attesta a 1,743 euro al litro, mentre quello del diesel raggiunge i 2,064 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano, dove i prezzi sono superiori alla media nazionale.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.743 per la benzina, 2.064 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.592 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 27 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.060 Benzina SELF 1.738 GPL SERVITO 0.796 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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