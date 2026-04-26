Prezzo dei carburanti benzina a 1.741 diesel a 2.066 La provincia più cara è Bolzano

Oggi si registrano prezzi medi di 1,741 euro al litro per la benzina e di 2,066 euro al litro per il diesel. Tra le regioni italiane, la provincia più costosa è Bolzano. La piattaforma QuiFinanza fornisce aggiornamenti quotidiani sui costi dei carburanti in tutte le regioni, a partire dalle 8.30.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.741 per la benzina, 2.066 per il diesel, 0.809 per il gpl, 1.591 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 26 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.062 Benzina SELF 1.737 GPL SERVITO 0.794 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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