Il 14 luglio a Milano e in Lombardia sarà una giornata di sole con temperature che arriveranno fino a 36 gradi in pianura. La pressione atmosferica sarà instabile e non molto stabile. Nel tardo pomeriggio e in serata sono previsti temporali, con rischio di pioggia e vento forte. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno durante il giorno, ma le condizioni cambieranno nel corso delle ore serali.

Pressione non così salda. Martedì 14 luglio, sia a Milano sia sul resto della regione il bel tempo sarà prevalente, il cielo poco nuvoloso e la temperature raggiungeranno ancora una volta i 36°C in pianura. Mercoledì, sul capoluogo della Lombardia, bel tempo prevalente per gran parte del giorno; in serata è atteso un temporale forte. Sul resto della regione, temporali su Alpi e Prealpi, in locale estensione verso le pianure. Temperature massime grossomodo stazionarie. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Meteo del 14 luglio a Milano e in Lombardia: sole e caldo fino a 36 gradi. Mercoledì sera rischio temporali

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 01 luglio 2026

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