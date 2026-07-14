prestigioso riconoscimento europeo per carolyn berger

Notizia in breve

La vice-direttrice del MuMa di Milazzo ha ricevuto lo Scientix Citizen Science Award 2026 a Bruxelles. L’onorificenza premia l’impegno nel campo della scienza partecipativa e della divulgazione scientifica. La premiazione si è svolta a luglio 2026, coinvolgendo ricercatori e istituzioni europee. Questo riconoscimento si aggiunge a una serie di successi nel settore scientifico e culturale. La vincitrice è stata scelta tra numerosi candidati provenienti da diversi Paesi europei.