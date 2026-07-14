Prestigioso riconoscimento europeo per Carolyn Berger
La vice-direttrice del MuMa di Milazzo ha ricevuto lo Scientix Citizen Science Award 2026 a Bruxelles. L’onorificenza premia l’impegno nel campo della scienza partecipativa e della divulgazione scientifica. La premiazione si è svolta a luglio 2026, coinvolgendo ricercatori e istituzioni europee. Questo riconoscimento si aggiunge a una serie di successi nel settore scientifico e culturale. La vincitrice è stata scelta tra numerosi candidati provenienti da diversi Paesi europei.
La vice-direttrice del MuMa Milazzo tra i vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026 Bruxelles, luglio 2026 – Un importante riconoscimento europeo è stato assegnato a Carolyn Berger, vice-direttrice e responsabile delle attività educative del MuMa Museo del Mare Milazzo, tra i docenti vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026, consegnato durante la cerimonia ufficiale svoltasi il 10 luglio presso la sede di European Schoolnet a Bruxelles. La Berger ha ricevuto il premio insieme al team della Benedetto XV International School di Grottaferrata, contribuendo a rappresentare l’Italia in una delle più importanti iniziative europee dedicate all’innovazione nell’educazione scientifica. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Prestigioso riconoscimento europeo per Carolyn Berger: la vice-direttrice del MuMa di Milazzo tra i vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026La vice-direttrice del MuMa di Milazzo ha vinto lo Scientix Citizen Science Award 2026.
Per il cardiologo Ciro Indolfi prestigioso riconoscimento europeoUn cardiologo italiano ha ricevuto un riconoscimento europeo per il suo lavoro nel campo.
Riconoscimento europeo per l'ematologia di PerugiaNuovo prestigioso riconoscimento internazionale per l'ematologia dell'azienda ospedaliera e Università degli Studi di Perugia. La European Hematology Association (Eha) ha selezionato il modello ... ansa.it
Riconoscimento europeo per l'ematologia di PerugiaQuesto prestigioso riconoscimento europeo - commenta nella nota la presidente della Regione, Stefania Proietti - è motivo di grande orgoglio per l'Umbria e conferma l'eccellenza del nostro sistema ... ansa.it