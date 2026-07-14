La vice-direttrice del MuMa di Milazzo ha vinto lo Scientix Citizen Science Award 2026. L’annuncio è stato fatto a Bruxelles. Il premio riconosce il suo lavoro nel campo della scienza partecipativa. La vincitrice ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia ufficiale. La premiazione si è svolta a luglio 2026. Il premio è rivolto a progetti di scienza cittadina in Europa. La vincitrice è stata scelta tra numerosi partecipanti provenienti da diversi paesi.

Bruxelles, luglio 2026 – Un importante riconoscimento europeo è stato assegnato a Caroli Berger, vice-direttrice e responsabile delle attività educative del MuMa Museo del Mare Milazzo, tra i docenti vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026, consegnato durante la cerimonia ufficiale svoltasi il 10 luglio presso la sede di European Schoolnet a Bruxelles. La Berger ha ricevuto il premio insieme al team della Benedetto XV International Schoo l di Grottaferrata, contribuendo a rappresentare l’Italia in una delle più importanti iniziative europee dedicate all’innovazione nell’educazione scientifica. Il progetto premiato, “BirDiversity”, è stato ideato e coordinato da Carolyn Berger (STEM Educatore e Scientix Ambassador) insieme a Elisa Pelati (Geografia), Liesbeth Veltkamp (Arte) e Monica Nherera (Matematica). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Prestigioso riconoscimento europeo per Carolyn Berger: la vice-direttrice del MuMa di Milazzo tra i vincitori dello Scientix Citizen Science Award 2026

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