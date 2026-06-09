Un cardiologo italiano ha ricevuto un riconoscimento europeo per il suo lavoro nel campo. Si tratta di un professore di Cardiologia che ricopre anche la presidenza di un’associazione internazionale. La sua attività si concentra sulla ricerca e sulla formazione nel settore cardiologico. L’onorificenza è stata assegnata durante un evento dedicato alla medicina cardiovascolare. La premiazione si è svolta in un contesto europeo, con la partecipazione di esperti provenienti da diversi paesi.

La cardiologia italiana fa scuola in Europa. Ciro Indolfi, professore di Cardiologia e Presidente della Fondazione “Per il Tuo Cuore” della Società Italiana di Cardiologia (Sic), di cui è Past-President, è stato eletto con un ampio consenso nel prestigioso Nominating Committee (Comitato Nomine) della Società Europea di Cardiologia (Esc), l’organismo d’élite incaricato di delineare la futura governance della cardiologia in Europa. L’elezione di Indolfi garantisce che i delicati processi di selezione della leadership europea siano guidati da rigorosi criteri di competenza, trasparenza, assoluta indipendenza e, non ultimo, da un’equa rappresentatività delle diverse realtà nazionali. Nel suo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Per il cardiologo Ciro Indolfi prestigioso riconoscimento europeo

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