Due gemelle nate prematuramente sono state al centro di uno studio sul “Co-Bedding”, una pratica che consiste nel far dormire insieme i neonati. Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson ha attirato l’attenzione sulla possibilità di migliorare la stabilità dei neonati prematuri. Nel frattempo, un vulcanologo ha segnalato un rischio elevato sui Campi Flegrei, sottolineando che ci sono stati gravi errori di comunicazione riguardo alla gestione del rischio vulcanico.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Lega del Filo d’Oro, nel 2025 numeri record: oltre 1. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Past, Present, and Future Exist at the Same Time | Leonard Susskind

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