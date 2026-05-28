Un giovane è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito un uomo con un’arma da taglio, causando lesioni gravi. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto poco dopo la segnalazione, in una zona centrale della città. L’uomo ferito è stato trasportato in ospedale, dove si trova sotto osservazione. L’arrestato si trova ora in caserma in attesa di essere ascoltato dall’autorità giudiziaria. Indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’aggressione.

Foggia - Jacopo Guerra, giovane fumettista e vignettista, annuncia l'uscita del suo fumettoindipendente "Il delfino Filippo", in vendita a partire dal 28052026 e disponibile in versionedigitale e nelle prossime settimane in versione fisica.Il fumetto, di genere commedia e drammatico, è liberamente ispirato alla vera storia deldelfino Filippo di Manfredonia. Un fumetto ed una storia che si pongono l’obiettivo di tenere vivo il ricordo di quello che fuun legame unico tra animale ed esseri umani e che purtroppo si concluse in tragedia,cercando di narrare le vicenda in maniera comprensibile anche ai più piccoli.Il volume, di 66 pagine, è interamente realizzato con tecnica di disegno digitale, cercando diproporre uno stile unico e originale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Delfino Filippo – Una storia tra passato, presente e futuro

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