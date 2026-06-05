Neil Young ha pubblicato il suo nuovo album, As Time Explodes, che si concentra sul presente invece di ripercorrere il passato. L’artista ha scelto di esplorare temi attuali e di creare musica che riflette il momento attuale, senza rivisitare le sue opere precedenti. La sua produzione recente si distingue per un approccio rivolto al presente, in contrasto con altri artisti che si limitano a interpretare se stessi negli anni.

Ci sono artisti che, arrivati a una certa età, finiscono per interpretare sé stessi. Neil Young continua invece a fare ciò che ha sempre fatto: mettere in discussione il proprio passato. È questo il senso profondo di As Time Explodes, il nuovo album dal vivo registrato con i Chrome Hearts durante il Love Earth Tour 2025, un lavoro che attraversa oltre mezzo secolo di musica senza mai assumere i contorni della celebrazione nostalgica. A quasi sessant’anni dal trasferimento dalla natia Canada alla California che avrebbe cambiato la storia della sua carriera, Young dimostra ancora una volta di considerare i l repertorio non come un archivio da conservare ma come una materia viva da reinventare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Neil Young sfida il tempo: As Time Explodes celebra il presente, non il passato

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No longer the protagonist, I dominate the world as the strongest great villain

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