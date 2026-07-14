Presa della Bastiglia la parata nel segno del risveglio europeo’ e la difesa dell’Ucraina

Da ildifforme.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Era il 14 luglio 1789 quando con la presa della Bastiglia si avviò la Rivoluzione francese. Ed oggi la parata commemorativa dinanzi a rappresentati di 35 Stati sulla tribuna d'onore. Una giornata in cui si ricorda anche l'attentato a Nizza del 14 luglio 2016, che Mattarella commemora rivolgendo un pensiero alle 86 vittime e alle loro famiglie Le frecce tricolori francesi colorano il limpido cielo di Parigi, aerei, truppe a piedi, mezzi motorizzati, cavalli ed elicotteri, per la parata militare del 14 luglio che affolla l’avenue des Champs-Elysees, da place de l’Etoile a place de la Concorde. E in questo 2026, la parata che si tiene nel giorno dellapresa della Bastigliache nel 1789 avviò la Rivoluzione francese, sfila nel segno del “risveglio strategico dell’Europa” e della difesa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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