Accadde oggi | 14 luglio la presa della Bastiglia
Il 14 luglio 1789, una folla di cittadini attaccò e conquistò il carcere della Bastiglia. L’assalto durò poche ore e portò alla liberazione di alcuni prigionieri. L’evento fu ripreso da numerosi testimoni e segnò l’inizio di un cambiamento politico. La presa della Bastiglia viene ricordata come simbolo della rivoluzione e della lotta contro l’oppressione. La notizia si diffuse rapidamente, alimentando le rivolte in altre città.
Il 14 luglio 1789 il carcere della Bastiglia fu preso d’assalto da una folla inferocita: un evento che segnò l’inizio di un processo di emancipazione che, qualche settimana dopo, sfociò nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, documento che sanciva per iscritto libertà fondamentali di pensiero, parola e stampa e principi come l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Il popolo era stremato dalla miseria e indignato per la decisione del re di destituire dall’incarico il ministro delle Finanze Jacques Necker, vicino alle rivendicazioni del popolo. Questa la goccia che fece traboccare il vaso, per cui i cittadini di Parigi insorsero con le armi in pugno e s’incamminarono alla conquista dell’imponente prigione medievale eretta dal re Carlo V nella seconda metà del 1300, simbolo dell’Ancien Régime. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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