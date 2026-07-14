Il 14 luglio 1789, una folla di cittadini attaccò e conquistò il carcere della Bastiglia. L’assalto durò poche ore e portò alla liberazione di alcuni prigionieri. L’evento fu ripreso da numerosi testimoni e segnò l’inizio di un cambiamento politico. La presa della Bastiglia viene ricordata come simbolo della rivoluzione e della lotta contro l’oppressione. La notizia si diffuse rapidamente, alimentando le rivolte in altre città.

Il 14 luglio 1789 il carcere della Bastiglia fu preso d’assalto da una folla inferocita: un evento che segnò l’inizio di un processo di emancipazione che, qualche settimana dopo, sfociò nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino, documento che sanciva per iscritto libertà fondamentali di pensiero, parola e stampa e principi come l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Il popolo era stremato dalla miseria e indignato per la decisione del re di destituire dall’incarico il ministro delle Finanze Jacques Necker, vicino alle rivendicazioni del popolo. Questa la goccia che fece traboccare il vaso, per cui i cittadini di Parigi insorsero con le armi in pugno e s’incamminarono alla conquista dell’imponente prigione medievale eretta dal re Carlo V nella seconda metà del 1300, simbolo dell’Ancien Régime. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 14 luglio, la presa della Bastiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Accadde oggi: 14 giugno, in USA l’adozione della bandiera a stelle e strisceIl 14 giugno, negli Stati Uniti, la bandiera a stelle e strisce fu adottata ufficialmente.

Leggi anche: Accadde oggi: 7 luglio, Masaniello e la rivolta Partenopea

Argomenti più discussi: Almanacco Lunedì 14 luglio | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Martedì 14 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; L'oroscopo di martedì 14 luglio 2026: le stelle sotto la Torre; L’agenda degli appuntamenti in Liguria di venerdì 10 luglio 2026.

#accaddeoggi - #13luglio 2012, G8 di Genova: condanne definitive per i manifestanti, cinque finiscono in carcere x.com