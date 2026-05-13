La raffineria di Priolo Gargallo, considerata il più grande impianto di raffinazione in Italia, cambia proprietà. Ludoil ha acquistato Isab, l’azienda che gestisce lo stabilimento, portando il complesso sotto il controllo della famiglia Ammaturo. La transazione segna il passaggio di proprietà di un impianto strategico per il settore energetico del paese. La raffineria passa così in mani italiane, dopo un periodo di gestione da parte di altri soggetti.

La raffineria di Priolo Gargallo, il più grande grande complesso di raffinazione del nostro Paese, torna in mani italiane. Il gruppo Ludoil della famiglia Ammaturo, specializzato nella logistica petrolifera, ha siglato un accordo con Goi Energy per l’acquisizione di Isab, proprietaria dell’impianto siracusano. L’accordo sulle quote arriva a tre anni dall’ingresso nel capitale di Goi, subentrata nell’aprile 2023 al gruppo Lukoil, la cui posizione a Priolo era diventata insostenibile per effetto delle sanzioni e dell’embargo al petrolio russo che mettevano a rischio la sopravvivenza stessa del sito. Ma la gestione di Goi Energy, espressione...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ludoil compra Isab: la raffineria di Priolo passa in mano alla famiglia Ammaturo. Ecco chi sono e che interessi hanno

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