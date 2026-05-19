Questa mattina le strade di Avellino si sono riempite di giovani provenienti da diverse scuole, con un corteo colorato e affollato che ha attraversato il centro cittadino. La manifestazione, organizzata per sostenere la legalità, ha visto la partecipazione di numerosi studenti e cittadini, che si sono mossi in modo compatto lungo il percorso. La presenza di un rappresentante istituzionale ha accompagnato l’evento, senza che si registrassero incidenti o tensioni particolari. La giornata si è conclusa con interventi e momenti di riflessione pubblica.

Tempo di lettura: 3 minuti Una marea colorata, rumorosa e determinata ha invaso questa mattina le strade di Avellino. Centinaia di studenti e studentesse, provenienti dalle scuole di tutta la provincia, hanno dato vita alla marcia per la Legalità e la Giustizia organizzata da Libera, nell’ambito della seconda edizione della Giornata della Giustizia e della Legalità. Il corteo, partito dal piazzale della Chiesa di San Ciro, ha attraversato la città per concludersi nel cuore del capoluogo irpino, in una gremita Piazza Libertà. Un’iniziativa nata per trasformare la memoria in impegno quotidiano e per gridare il rifiuto a ogni forma di criminalità, corruzione e violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ La marea dei giovani per la legalità con Ammaturo

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