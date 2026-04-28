Chieti blocco totale alla Curva del Vento | tre giorni di lavori

Da martedì 28 aprile a giovedì 30 aprile, la strada provinciale Tricalle-Francavilla a Chieti sarà chiusa al traffico per tre giorni. L’intervento, eseguito dalla ditta Darcò srl, prevede la rimozione di detriti e la messa in sicurezza di un versante considerato instabile. La chiusura interessa tutta la tratta tra la Curva del Vento e la zona di Tricalle.

? Cosa sapere Blocco totale SP2 Tricalle-Francavilla a Chieti da martedì 28 a giovedì 30 aprile.. Intervento Darcò srl per rimozione detriti e messa in sicurezza versante instabile.. Dalle ore 8 alle 17 di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile la viabilità sulla strada provinciale 2 Tricalle-Francavilla subirà una drastica interruzione nel tratto compreso tra il chilometro 1+500 e il chilometro 1+650, dove si trova la nota curva del vento in via dei Frentani a Chieti. Il provvedimento, disposto dal settore Viabilità della Provincia di Chieti, nasce dalla necessità di intervenire su un versante che ha mostrato segni di forte instabilità dopo le piogge eccezionali che hanno colpito la zona all’inizio di questo mese d’aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chieti, blocco totale alla Curva del Vento: tre giorni di lavori Notizie correlate La "curva del vento" di via dei Frentani chiusa per tre giorni: in corso i lavori di ripristino dopo i danni del maltempoIl settore Viabilità della Provincia di Chieti ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 2 “Tricalle - Francavilla”, nel... Italia paralizzata: 6 giorni di blocco totale per il diesel a 2€I camionisti hanno programmato un blocco totale dei trasporti su gomma in tutta Italia dal 20 al 25 aprile 2026, una mobilitazione di sei giorni che...