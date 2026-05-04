Correte brucia tutto Muore giovanissimo tra le fiamme tragedia in Italia | pochi istanti spaventoso

Nella notte a Massa, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente. Le autorità hanno riferito che, poco prima dell’incidente, si sono sentiti alcuni richiami a correre e bruciare tutto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia nella notte a Massa, dove un ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è Edoardo Mosti, morto nel rogo della sua auto dopo un violento schianto. Il giovane era alla guida quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro la base in cemento di un traliccio dell’energia elettrica. L’impatto, avvenuto nella zona industriale tra via degli Unni e via Massa Avenza, è stato devastante. Erano da poco passate le una quando si è consumato il dramma. Dopo lo schianto, l’auto ha preso fuoco, trasformandosi in pochi istanti in una trappola mortale. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, non lasciando scampo al giovane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Correte, brucia tutto”. Muore giovanissimo tra le fiamme, tragedia in Italia: pochi istanti, spaventoso Notizie correlate Leggi anche: Incendio spaventoso in Italia, le fiamme avvolgono tutto in pochi istanti “Brucia tutto!”. Incendio spaventoso in Italia, fiamme altissimeUn bagliore improvviso nella notte, poi il crepitio delle fiamme e una colonna di fumo visibile a distanza.