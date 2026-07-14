Il 14 luglio è stata recitata una preghiera mattutina per chiedere la protezione dell’Angelo Custode. La preghiera rivolta a Dio invoca il sostegno costante dei messaggeri celesti nel percorso quotidiano. Si chiede che il loro aiuto accompagni la ricerca della gioia eterna. Nessuna altra informazione o dettaglio aggiunto.

La solenne preghiera a Dio per chiedere il costante sostegno dei messaggeri celesti nel cammino della vita: il loro aiuto giunga insieme a loro alla gioia eterna. Questo nuovo giorno mettiamoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce: il nostro celeste compagno ci guidi nel cammino di questa giornata. Mettiamoci alla presenza del Signore con umiltà, chiedendo che il Suo Spirito guidi ogni nostra azione e che la luce del Risorto risplenda sul nostro volto. O Dio, che nella Tua misteriosa Provvidenza, mandi dal cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto per pervenire con loro alla gioia eterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 14 luglio: invochiamo la protezione dell’Angelo Custode

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Preghiera del Mattino di Oggi | Preghiera Potente per Proteggere | 12 luglio 2026

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