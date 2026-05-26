Il 26 maggio si invita a iniziare la giornata pregando l’Angelo Custode, chiedendo la sua presenza e protezione. La preghiera si concentra sull’invocazione del compagno celeste come guida e difensore durante le attività quotidiane. Si suggerisce di affidarsi alla sua presenza per affrontare il giorno con fiducia e serenità. La pratica si svolge al mattino, come momento di apertura e protezione spirituale.

Iniziamo la giornata accogliendo la presenza e la guida del nostro compagno celeste, custode e difensore fedele del nostro cammino. Iniziamo questo nuovo giorno con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce dal primo istante della nostra vita. San Pio da Pietrelcina, che con il mondo invisibile aveva una familiarità straordinaria, ci ricordava spesso quanto fosse vitale la presenza del nostro compagno celeste: “O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore”. In questo giorno, elevare il nostro spirito significa riconoscere che non camminiamo mai soli lungo le strade quotidiane. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 26 maggio: invochiamo l’Angelo Custode

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