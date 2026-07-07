Alle 7 di questa mattina è stata recitata una preghiera per affidare la propria vita alla guida dell’Angelo Custode. La tradizionale preghiera invita a consacrare la giornata alla protezione e alla direzione del proprio angelo protettore, affinché possa accompagnare e sorvegliare durante le ore successive. La pratica si ripete regolarmente come momento di fiducia e affidamento. Nessun altro dettaglio su eventuali partecipanti o contesti specifici è stato reso noto.

La tradizionale, e sempre efficace, preghiera per affidare la propria vita alla custodia e alla guida del nostro angelo protettore, per camminare sicuri sotto lo sguardo vigile del nostro compagno di viaggio. Questo nuovo giorno mettiamoci sotto l’ala protettiva del nostro celeste compagno ci guidi nel cammino di questa giornata. Mettiamoci alla presenza del Signore con umiltà, chiedendo che il Suo Spirito guidi ogni nostra azione e che la luce del Risorto risplenda sul nostro volto. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen Santo Angelo custode, sin dall’inizio della mia vita, mi sei stato dato come protettore e compagno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 7 luglio: consacriamoci alla guida dell’Angelo Custode

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