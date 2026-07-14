Fratelli d’Italia presenta un emendamento senza aver raggiunto un’intesa con Forza Italia e Lega. La maggioranza è divisa e l’accordo appare instabile, rischiando di non resistere a un eventuale voto segreto. La leader del partito chiede compattezza al centrodestra, ma non ci sono segnali di un’unità consolidata. L’emendamento viene comunque depositato, nonostante le divergenze tra le forze di governo.

Roma, 14 luglio 2026 – È un accordo fragile, troppo fragile per scommettere che regga all’eventuale impatto del voto segreto. Giorgia Meloni richiama all’ordine la sua maggioranza: “Mi aspetto compattezza dal centrodestra”. Perché la questione è dirimente e qualcuno rischia di farsi male. L’emendamento sulle preferenze è firmato solo da tre forze su cinque: Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc. Si tengono a distanza leghisti e forzisti, facendo però capire che potrebbero approvare la bizantina formula di mediazione. Matteo Salvini si espone: “Io sono sempre stato eletto sia in Europa sia nel comune di Milano con le preferenze, e quindi per quanto mi riguarda non sarebbe un problema”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Preferenze, Fratelli d’Italia tira dritto. Non c’è l’accordo con Forza Italia e Lega. L’emendamento arriva lo stesso

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