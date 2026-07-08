Il presidente del Senato ha annunciato che Fratelli d’Italia presenterà un emendamento per reintrodurre le preferenze nella legge elettorale. Ricorda di essere stato l’unico a proporre questa modifica durante il dibattito sulla normativa vigente. La Russa ha sottolineato che l’obiettivo è rendere più diretta la scelta degli elettori. La proposta verrà presentata nelle prossime settimane, senza indicare dettagli sulla sua eventuale approvazione o sulle altre forze politiche coinvolte.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda di essere stato l’unico a proporre il ritorno delle preferenze nell’attuale legge elettorale. Poi l’appello alla politica sulla Vigilanza Rai: “Basta muro contro muro” Il presidente del Senato,Ignazio La Russa, torna a parlare di legge elettorale e rilancia il tema delle preferenze, invitandoFratelli d’Italiaa presentare un emendamento per reintrodurle. Il presidente del Senato lo ha dichiarato a margine del convegno “Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione“, ospitato a Palazzo Giustiniani. “La decisione spetta al Parlamento“, ha premesso La Russa, ricordando però di essere stato l’unico ad aver presentato unemendamento sulle preferenzequando fu approvata l’attuale legge elettorale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - La Russa rilancia le preferenze per la legge elettorale: ‘Fratelli d’Italia presenti un emendamento’

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