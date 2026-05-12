In vista delle prossime elezioni, circolano preoccupazioni tra i partiti di centrodestra riguardo alla legge elettorale nota come Melonellum. Secondo alcune fonti, il sistema potrebbe favorire il partito di maggioranza, determinando uno sbilanciamento rispetto agli altri alleati della coalizione. Le tensioni tra i membri della coalizione aumentano, con alcuni esponenti che accusano la legge di indebolire la loro rappresentanza politica.

Lo Stabilicum - o Melonellum - avvantaggia Fratelli d'Italia, a danno degli alleati della coalizione. E allora per le dinamiche del centrodestra l'iter della legge elettorale potrebbe diventare un problema. La premier Giorgia Meloni ha riunito i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e Maurizio Lupi, chiedendo di accelerare, con l'idea di approvare la legge, alla Camera, entro l'estate, e in Senato entro l'anno. In questi giorni, tuttavia, sono in corso le audizioni in commissione Affari costituzionali, con una serie di relazioni da parte di professori di diritto e giuristi. E Massimo Villone,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, Lega e Forza Italia rischiano lo sgambetto: “Il Melonellum avvantaggia Fratelli d’Italia”

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