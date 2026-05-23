Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio | scialpinista soccorso sul Gran Sasso

Notizia in breve

Uno scialpinista è caduto per diverse decine di metri lungo un pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande nel Gran Sasso. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato e ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, che ha soccorso l'uomo ferito nella zona della Val Maone.