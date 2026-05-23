Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio | scialpinista soccorso sul Gran Sasso
Uno scialpinista è caduto per diverse decine di metri lungo un pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande nel Gran Sasso. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di sabato e ha richiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo, che ha soccorso l'uomo ferito nella zona della Val Maone.
Il Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo è intervenuto, nel primo pomeriggio di sabato sul Gran Sasso, per soccorrere uno scialpinista ferito nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nella Val Maone.Qui, in un'area particolarmente impervio, un gruppo di tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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