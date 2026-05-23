Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio | scialpinista salvato sul Gran Sasso

Notizia in breve

Uno scialpinista è caduto di diverse decine di metri lungo il pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nel Gran Sasso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato e ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo. L’uomo è stato recuperato e assistito dalle squadre di soccorso, che hanno operato sul luogo dell’incidente.