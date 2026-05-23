Precipita per diverse decine di metri lungo il pendio | scialpinista salvato sul Gran Sasso
Uno scialpinista è caduto di diverse decine di metri lungo il pendio nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nel Gran Sasso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato e ha richiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo. L’uomo è stato recuperato e assistito dalle squadre di soccorso, che hanno operato sul luogo dell’incidente.
Il Soccorso alpino e speleologico d'Abruzzo è intervenuto, nel primo pomeriggio di sabato sul Gran Sasso, per soccorrere uno scialpinista ferito nel canalone del Primo Scrimone, sul versante ovest del Corno Grande, nella Val Maone.Qui, in un'area particolarmente impervio, un gruppo di tre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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