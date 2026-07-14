Prato diventi città turistica Federalberghi e Comune si scambiano le idee

Una delegazione di Federalberghi Prato ha incontrato il nuovo assessore al turismo del Comune. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere strategie per promuovere il turismo come leva economica della città. Non sono state rese note decisioni o accordi specifici. La discussione si è concentrata su possibili iniziative per sviluppare il settore turistico locale. Nessuna comunicazione ufficiale indica modifiche immediate o piani concreti.

Il turismo come leva economica della città. Una delegazione del consiglio di Federalberghi Prato ha incontrato il nuovo assessore al turismo del Comune di Prato, Benedetta Squittieri. Per Federalberghi Prato erano presenti il presidente Sauro Venturi, il vicepresidente Davide Bonari e il consigliere Simone Baroncelli. Federalberghi ha sottolineato che "il turismo deve essere riconosciuto come una leva economica capace di generare ricadute positive per l’intera città: strutture ricettive, ristorazione, commercio, cultura, trasporti, servizi e attrattività urbana". Fra i temi trattati anche il rapporto con Firenze, la cui vicinanza rappresenta un’opportunità, soprattutto per gruppi e tour operator, ma Federalberghi ha evidenziato la necessità di non limitarsi a intercettare flussi diretti verso Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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