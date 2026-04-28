Luci d’Artista Marenghi | Serve strategia turistica innovativa Salerno diventi attrattiva tutto l’anno

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo per le Luci d’Artista 20262027, il candidato sindaco di centrodestra ha commentato l’avvio dell’iter amministrativo. Ha sottolineato la necessità di adottare una strategia turistica innovativa per rendere la città attrattiva durante tutto l’anno. La manifestazione, in programma, ha una lunga storia e rappresenta un punto di riferimento per il settore, ma si punta a sviluppare ulteriori iniziative per rafforzare il turismo.

Dopo l'avvio dell'iter amministrativo per l’edizione 20262027 delle Luci d’Artista – con il via libera al progetto esecutivo – interviene il candidato sindaco per la coalizione di centrodestra Gherardo Maria Marenghi, che spiega: “Le Luci d’Artista sono una manifestazione che da anni continua a.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, Marenghi (Fdi): “Salerno deve tornare sicura e attrattiva, priorità al lungomare e alle aree residenziali”Il candidato sindaco di Fratelli d'Italia, Prima Salerno e Noi Moderati mette la sicurezza e l'igiene urbana tra le priorità del suo programma In... Luci d’Artista 2026 a Salerno, in Regione Campania decreto approvato in 22 giorniPer le luci natalizie di Salerno è già previsto un importo complessivo di 2 milioni e 750mila euro. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Luci d’Artista? Spegnerle per riaccendere gli occhi dei giovani; SALERNO. MARILENA GAETA (FRATELLI D’ITALIA) APRE LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE CON GHERARDO MARENGHI. Luci d'artista a Salerno, incassi in flessione: per il turismo si punta all'estateNon solo Luci d’artista. Adesso si punta all’estate. Nonostante i tempi più stretti dell’edizione 2024-2025 della kermesse invernale delle luci, nel mese di gennaio appena alle spalle il Comune di ... ilmattino.it Luci d'Artista a Salerno, illuminato albero di piazza PortanovaCon l'accensione dell'Albero di Natale, a Salerno, entra nel vivo l'edizione 2024 di Luci d'Artista, la rassegna di opere luminose organizzata dal Comune di Salerno grazie al contributo della Regione ... ansa.it Case a luci rosse sotto il Vesuvio: «Da 400 a 600 euro a prostituta» facebook Ci sarebbe anche una donna, con un passato "a luci rosse", tra i sabotatori del Nord Stream 2. Freya, come viene chiamata dal giornalista investigativo del Wall Street Journal Bojan Pancevski, che l'ha resa nota, e che viene intervistato oggi dalla Bild, era tra i x.com