Verso le elezioni Morciano diventi un brand | le idee della lista civica per il rilancio del paese
A poche settimane dalle prossime elezioni, la lista civica “Morciano di Tutti” presenta le sue proposte per il futuro del paese. Tra gli obiettivi principali ci sono la pianificazione urbanistica, il rilancio del commercio locale e la valorizzazione dell’identità cittadina. La lista chiede un cambiamento nella gestione amministrativa e invita la comunità a partecipare di più alle decisioni che riguardano il territorio. Le idee sono state illustrate in incontri pubblici e materiali distribuiti ai cittadini.
La pianificazione urbanistica, il rilancio del commercio e la valorizzazione dell’identità cittadina sono al centro delle proposte della lista civica “Morciano di Tutti”, che interviene sul futuro del paese chiedendo un cambio di passo nella gestione amministrativa e un maggiore coinvolgimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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